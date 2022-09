Wo wird das Team spielen?

In dieser Saison in der polnischen Hauptstadt Warschau. Seit dem 2014 ein Krieg im Donbass begann, hat der Verein nicht mehr in der eigenen, damals modernen Donbass-Arena, antreten können. Es folgten Umzüge in den Westen nach Lwiw, in das "nur" 300 km entfernte Charkiw und in die Hauptstadt Kiew. In der Liga ist man in Charkiw zu Gast, die Übergangszentrale des Klubs liegt in Kiew. Aktuell sind Mannschaft und Stab nach Warschau umgezogen. „Wir werden der ganzen Welt zeigen, dass wir noch am Leben sind und auf dem Rasen für die Ukraine kämpfen werden”, sagte Sportdirektor und Spielerlegende Darijo Srna: "Es ist die Zeit, zu überleben, wie eine Familie zu sein und etwas Schönes zu schaffen. Wir werden die Ukraine nicht enttäuschen."

Wie läuft der Spielbetrieb in der Liga?

Er wurde, auch auf Wunsch von Ukraine-Präsident Wolodymir Selenskyj wieder aufgenommen. Gespielt wird in Kiew und der Westukraine. Zuschauer sind nicht zugelassen, in der Nähe des Stadions müssen sich Schutzkeller befinden. Bei einem Luftalarm haben sich die Beteiligten dorthin zu begegen. Ist kein Wiederanpfiff möglich, gilt das Ergebnis zum Zeitpunkt des Alarms.

Wie stark ist Donezk?

War die Mannschaft in den vergangenen Jahren von Brasilianern geprägt, unter anderem Douglas Costa, den es zu Bayern München zog, und Fred (Manchester United) gehörten dazu, so hat sich ihr Gesicht verändert. 15 gingen, darunter viele Ausländer. In der Liga ist man nach drei Partien mit zwei 1:0-Erfolge noch ungeschlagen und ohne Gegentor. Allerdings ist diese Bilanz kaum einzuschätzen.

An wem war Bayer Leverkusen dran?

Am 21-jährigen Supertalent Mykhaylo Mudryk. Doch die Verhandlungen, die schon weit gediehen schienen, platzten am Ende. Schachtar will das Interesse am Außenbahnspieler offenbar lieber von der Premier League versilbern lassen. Die Klubs dort haben in der Regel einfach mehr Geld. Der FC Brentford soll nun die Nase vorne haben: Für 30 Millionen Euro. Mehr als 20 wollte Bayer nicht hinblättern. Mykhaylo Mudryk Bildrechte: IMAGO / Independent Photo Agency

Warum ist Donezk ewiger UEFA-Cup-Sieger?

Weil das Team 2009 den letzten Wettbewerb gewann. In Istanbul gab es ein 2:1 nach Verlängerung gegen den SV Werder Bremen. Ab 2010 wurde der Wettbewerb in Europa League umbenannt.

Bekam es RB schon einmal mit einem ukrainischen Verein zu tun?

Ja, das war in der Europa-League-Playoffs 2018. Da ging es gegen Zorya Luhansk. RB setzte sich knapp mit 3:2 im Rückspiel durch. Emil Forsberg trag in der 90. Minute per Elfmeter. Das Hinspiel endete torlos. Die Begegnung wurde wegen des Ukraine-Konfliktes im rund 300 km entfernten Saporischschja ausgetragen. Wegen des dortigen Atomkraftwerks ist die Stadt mittlerweile deutlich bekannter geworden. Trainer bei Luhansk war der ehemalige Chemnitzer Yurij Vernydub, der 2021 mit Sheriff Tiraspol (Moldau) und einem Sieg bei Real Madrid für Furore sorgte. Danach zog er für die Ukraine in den Krieg, mittlerweile ist der Trainer von Erstligist FC Krywbas. Yuriy Vernydub beim Playoff-Spiel 2018 in Leipzig. Bildrechte: IMAGO

Wer fehlt bei RB Leipzig?