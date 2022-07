Carl Zeiss Jena und der VfL Wolfsburg sind am 24. Mai 1997 zum letzten Mal in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen – die Wölfe siegten damals vor heimischer Kulisse mit 4:1. Es war der 32. Spieltag in der 2. Bundesliga, nur wenig später machten die Niedersachsen den Aufstieg ins Oberhaus perfekt. Dort halten sie sich seitdem.