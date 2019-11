St. Petersburg ist immer eine Reise wert, nicht nur wegen des für RB Leipzig wichtigen Auswärtsspieles in der Champions League bei Zenit. Doch für mehr als 50 Anhänger endete der nicht billige Trip in die russische Großstadt bereits am deutschen Flughafen. Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, genügte dabei der kleinste Fehler in ausgefüllten Visa-Antrag. Dabei reichte es, dass Vor- und Zuname verwechselt wurden.