RWE-Coach Miscevic wechselte zur Pause auf drei Positionen: Bedirhan Sivaci, Lirim Mema und Jan-Lucas Bärwolf sorgten augenblicklich für mehr Schwung im Offensivspiel der Gäste. In der 60. Minute konnte FCFH-Verteidiger Dimo Raffel RWE-Stürmer Artur Mergel nur per Foul im Strafraum stoppen. Der Gefoulte trat selbst an und scheiterte an Keeper Reinwald. Nachdem der RWE den nächsten Nackenschlag verdaut hatte, zielte Sivaci bei seinem Abschluss aus 23 Metern etwas zu hoch (75.).