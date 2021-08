Am Sonntag ab 15:30 Uhr gibt es ein Wiedersehen des FC Carl Zeiss Jena mit den "Geißböcken". In der Relegation gegen Holstein Kiel bewiesen die Kölner, dass sie zur Bundesliga gehören. Doch mit Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw (jetzt VfL Wolfsburg) und Mittelfeldspieler Ismail Jakobs (AS Monaco) verließen namhafte Spieler den Klub. Der neue Cheftrainer Steffen Baumgart kann auf Neuzugänge wie Rückkehrer Mark Uth setzen und legte in der Saisonvorbereitung hohen Wert auf ein gutes Pressing.

Durch einen Bornauw-Kopfball gegen den FC Schalke rettet sich der 1. FC Köln in die Relegation. Sebastiaan Bornauw (re.) jubelt mit Ondrej Duda und Rafael Czichos. Bildrechte: imago images/Team 2