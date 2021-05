Nach dem geplatzten Finale im Thüringenpokal zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz hängen beide Vereine in der Luft. Wie es weitergeht, ist zurzeit unklar. Eine Lösung muss her.

Was aber schon jetzt sicher ist: Finanziell ist die Endspiel-Absage für Jena und Meuselwitz ein herber Schlag. Bezogen auf den FCC sind das nach Aussage Chris Förster, Geschäftsführer von Carl Zeiss Jena, "mehrere zehntausend Euro, die wir ausgeben, wo wir sie nicht hätten ausgeben müssen. Wenn die Liga und der Pokal abgebrochen worden wären, wären wir in Kurzarbeit geblieben. In dieser Größenordnung bewegen wir uns da", erklärte Förster im exklusiven "Sport-im-Osten"-Interview.