Am Samstag peilt Fußball-Oberligist FC Eilenburg den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte an. Mit einem Sieg im Sachsenpokal-Halbfinale gegen Lok Leipzig könnten die Nordsachsen erstmals in das Finale des Landespokals einziehen.

"Auf dem Papier David gegen Goliath"

Der Fünftligist aus Eilenburg ist gegen den Regionalliga-Meister aus Leipzig der Außenseiter. Doch der FCE geht das Spiel selbstbewusst an: "Das Spiel ist wohl eine 50:50-Sache", so Eilenburgs junger Coach Nico Knaubel am Dienstag (04.08.2020) optimistisch im Sport-im-Osten-Talk. "Auf dem Papier ist es David gegen Goliath. Sportlich sind wir aber näher beieinander", erklärt der 40-Jährige.

Eilenburg: Eingespieltes Team

Knaubel spielt dabei auf den personellen Umbruch bei Lok nach dem verpassten Drittliga-Aufstieg an. Neun Spieler verließen den Verein, der neue Trainer Almedin Civa muss in der Kürze der Zeit bis zum Pokal-Halbfinale elf Neue integrieren. Knaubel kann dagegen auf ein eingespieltes Team setzen. "In den letzten fünf Jahren hat sich die Mannschaft kaum verändert. Als Mannschaft sind wir gestärkt. Das könnte ein kleiner Vorteil sein", so der Coach des Oberliga-Fünften.

"Vorreiter in Deutschland"

Im Achtelfinale hatte Eilenburg mit der BSG Chemie bereits einen Leipziger Regionalligisten rausgeworfen. Damals im November 2019 vor 712 Zuschauern. Im Halbfinale am Samstag dürfen nun dank eines Hygienekonzeptes sogar 1.000 Fans ins Ilburg-Stadion - gerecht aufgeteilt mit 500 Lok- und 500 FCE-Fans. "So viel haben wir sonst nicht", lacht Knaubel. "Das wird ein großer Höhepunkt auf uns. Ich hoffe, dass alle die Abstandregeln einhalten und dass wir ein Vorreiter in Deutschland oder der Welt sein können. Wir können dazu beitragen, dass der Sport als wichtiger Anker zurück in der Gesellschaft ist." Ins Eilenburger Ilburg-Stadion dürfen am Samstag 1.000 Zuschauer rein. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Langer Landespokal-Samstag mit drei Livestreams