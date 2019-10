Krüger-Glücksgriff

Im Premierentreffen beider Teams im DFB-Pokal, zeigten die Sachsen den deutlich giftigeren Beginn und hatten nach einem feinen Pass von Pascal Testroet auf den eingelaufenen Krüger die erste Großchance der Partie. Nach nicht einmal 60 Sekunden Spielzeit setzte Krüger seinen Abschluss aber aus gut zehn Metern Torentfernung deutlich über den Fortuna-Kasten (1.). Kurz darauf hatte Erik Thommy die Chance zur Führung für Düsseldorf, scheiterte aber mit seinem direkten Freistoß am stark parierenden Auer Keeper Martin Männel (9.).

Die zweite Auer Chance der Partie nutzte Krüger dann aber. Nach einer Flanke von Dimitrij Nazarov wehrte Düsseldorf-Keeper Florian Kastenmeier den Ball zur Seite ab. Dort lauerte der äußerst aktive Krüger und netzte zur viel umjubelten 1:0-Führung ein (12.). Und auch in den darauffolgenden Minuten waren die Erzgebirger das aktivere Team. Düsseldorf agierte oft zu sorglos in der Abwehr und hatte Glück, dass sie nur 0:1 zurücklagen. Nach individuellen Abwehrfehlern hatten Dennis Kempe und Pascal Testroet zwei Großchancen (17./20.) zum Ausbau der Führung, vergaben diese aber leichtfertig. In der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit folgte nun „moderner“ Männerfußball. Da dreht Florian Krüger jubelnd ab. Nach gut 12 Minuten besorgte der Angreifer den verdienten Führungstreffer für den FCE. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg

Keine Chance für Aue-Keeper Martin Männel. Wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff ließ Rouwen Hennings den Auer Keeper keine Chance beim Elfmeter. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg Primär sicherten beide Teams ihre eigene Hälfte ab und setzten nur vereinzelte offensive Nadelstiche. Einer dieser führte kurz vor der Halbzeitpause zum Ausgleich. Im Laufduell foulte Sören Gonther Alfredo Morales im eigenen Strafraum. Schiedsrichter Tobias Reichel zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Rouwen Nennings übernahm die Verantwortung und ließ Männel keine Chance (45.). Sehr ärgerlich für das Schuster-Team. Die Partie begann praktisch pünktlich zum Halbzeitpfiff wieder bei null.

Düsseldorf dreht auf

Im zweiten Abschnitt kam das Team von Friedhelm Funkel deutlich aktiver aus der Kabine und hatte durch Rouwen Hennings die erste dicke Chance zur Führung. Nachdem Männel in höchster Not aus dem Kasten eilte und in bester Oliver-Kahn-Manier den Ball wegköpfte, schnappte sich Hennings am Mittelkreis den Ball und schloss sofort ab. Das Spielgerät rauschte nur wenige Zentimeter am Kasten vorbei (56.). Die Fortunen bestimmten auch danach die Partie und hatten erneut durch Hennings die zweite Großchance der zweiten Halbzeit (58.). Aue-Trainer Schuster war mit der Vorstellung seines Teams in den zweiten 45 Minuten überhaupt nicht zufrieden und probierte seiner Elf vom Spielfeldrand aus neues Leben einzuhauchen. Doch das klappte nur bedingt. Nicht einmal die Hereinnahme des Auer Strippenziehers Jan Hochscheidt sollte da etwas bewirken. Konnte absolut nicht mit der Leistung seines Teams zufrieden sein. Besonders in den zweiten 45 Minuten war das Team von Dirk Schuster viel zu passiv. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg

Der „Kumpelverein“ zog sich immer mehr zurück und musste nach einer Ecke den 1:2-Rückstand hinnehmen. Der Düsseldorf-Abwehrer Kasim Adams stiehl sich in den Strafraum der Gäste und nutzte einen Abpraller zur Düsseldorfer Führung aus (75.). Die Erzgebirger warfen danach noch einmal alles nach vorne. Es fehlte aber weitestgehend die zündende Idee im offensiven Bereich. So blieb es am Ende bei der gerechten Niederlage. Damit muss der FC Erzgebirge Aue weiterhin auf seinen zweiten DFB-Pokal-Achtelfinaleinzug in seiner Vereinsgeschichte warten.

Das sagten die Trainer

