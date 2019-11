Der Verein schrieb sich 2013 Integration auf die Fahnen, übernahm das Spielrecht vom SV See und startete in der Saison 2014/15 somit direkt in der Sachsenliga. Gleich in der ersten Saison stieg der finanziell vom Immobilienunternehmen CG Gruppe alimentierte FCI in die Oberliga auf und hatte ambitionierte Ziele. Inter wollte so schnell wie möglich in die vierte Liga, sogar vom Bau eines eigenen Stadions auf dem Gelände des ehemaligen Postbahnhofes war die Rede.



Aktuell ist Inter hinter RB, Lok und Chemie Leipzig sportlich die Nummer vier in der Stadt. Man hängt in der Oberliga fest und hat keine eigene Spielstätte. Nach einem erst lange schwelenden, dann eskalierten Konflikt mit dem Pächter der Sportanlage Mariannenpark in Leipzig-Schönefeld, dem SV Wacker Leipzig, ging das Oberliga-Team unfreiwillig auf Dauerreise - trainiert in Machern, spielt in Torgau und steht in der Liga auf Tabellenplatz acht.