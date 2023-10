Er habe "einige Fragezeichen im Kopf", meinte Rose, nachdem er mit den Plänen des Weltverbands FIFA konfrontiert wurde: "Wir schrauben und schrauben und schrauben und lassen uns nochmal etwas einfallen dort nochmal etwas besonderes, dort nochmal etwas anderes." Es sei bis jetzt immer gut gewesen, "wenn sich ein Land auf eine WM gefreut hat, vielleicht auch zwei Länder. Man hat ein Fest daraus gemacht und hatte kurze Wege. Es sieht so aus, als wären wir noch nicht am Ende dessen, was das Schrauben betrifft", so der 46-Jährige: "Ich finde es schade, vielleicht sogar albern. Das ist mein erster Impuls." Auch das Netzwerk von Fußballfans in Europa (FSE) kritisierte die Entscheidung auf der Social-Media-Plattform "X" hart: "Das ist das Ende der Fußball-Weltmeisterschaft, wie wir sie kennen."

In ganzen anderen Gedankensphären schwebte derweil FIFA-Chef Gianni Infantino: "In einer geteilten Welt schliessen sich die FIFA und der Fussball zusammen. 2030 werden wir den Globus umspannen, indem drei Kontinente und sechs Länder die Welt empfangen und vereinen werden." Zum 100-jährigen Jubiläum der ersten WM 1930 in Uruguay treibt der Gigantismus des Weltverbandes also weiter ungeahnte Blüten. Das Turnier findet in Spanien, Portugal und Marokko statt, zudem soll es Partien in Südamerika geben. Uruguay, Argentinien und Paraguay stehen als Gastgeber bereit. Den Plänen nach sollen dort allerdings nur drei von 104 Partien stattfinden – unter anderem das Eröffnungsspiel in Montevideo – und demzufolge lediglich sechs der 48 Teilnehmernationen auflaufen.