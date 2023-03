In die Verlängerung musste auch Oberligist Wacker Nordhausen. Am Ende stand ein mühsamer 3:1-Sieg beim Außenseiter 1. SC 1911 Heiligenstadt zu Buche. Wenige Tage nach Amtsantritt des neuen Trainers Maximilian Dentz - der Ex-Halberstädter hatte Matthias Peßolat ersetzt - war der abstiegsbedrohte Fußball-Oberligist erst klar überlegen, gab dann die eigene Führung her und musste in die Verlängerung. In dieser setzten sich die Nordhäuser allerdings durch.