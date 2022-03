Fußball | FSA-Pokal 1. FC Magdeburg und Wernigerode ermitteln FSA-Pokalsieger in Halberstadt

Das Finale um den FSA-Pokal in Sachsen-Anhalt findet einmal mehr in Halberstadt statt. Das gab der Verband am Dienstag bekannt. Außenseiter Einheit Wernigerode fordert Drittliga-Spitzenreiter 1. FC Magdeburg.