Der TFV hatte die Entscheidung am Montag mit den nötigen Anforderungen, um ein Spiel im Rahmen des "Finaltags der Amateure" durchführen zu können, begründet. Diesen Anforderungen würden nur wenige Stadien in Thüringen gerecht. Dabei gehe es um die Einhaltung "einiger Qualitätsansprüche, um eine reibungslose TV-Live-Übertragung in der ARD zu ermöglichen. Diese sind im Ernst-Abbe-Sportfeld gegeben", hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. Zudem handele es sich um ein Spiel mit erhöhtem Sicherheitsrisiko: "Beachtet werden müssen bei der Stadionwahl gemeinsame Anreisewege (Zug) der Zuschauer sowie die Zuwegung zum Stadion. Eine Fantrennung bzw. sicherheitstechnische und bauliche Vorkehrungen, die finanziell stemmbar sind, müssen geschaffen werden. Demnach muss diese Veranstaltung für die austragende Stadt auch zumutbar sein." Der TVF bezeichnete seine Entscheidung als "alternativlos".