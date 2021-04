Am 4. Mai will sich das Sportgericht des Thüringer Fußball-Verbandes mit dem Einspruch des FC Rot-Weiß Erfurt gegen die Pokalfinalansetzung befassen. Wie der Vorsitzende des Sportgerichtes, Bernd Krause, auf Anfrage bestätige, soll der Termin "so schnell wie möglich" festgeklopft werden. Aktuell arbeite man noch an einer Raumlösung, was sich angesichts der Corona-Notlage als schwierig erweise. Oberstes Ziel sei, "den 29. Mai nicht zu gefährden". An diesem Tag finden bundesweit die Landespokalfinals statt. Der Sieger steht dann in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Bildrechte: IMAGO / Picture Point