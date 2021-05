Das Sportgericht des Thüringer Fußball-Verbandes hat am Montag den Vorstandsbeschluss zum Thüringenpokal gekippt. Damit wird es vorerst kein Finale zwischen den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz geben. Das gab der Verband bekannt. Der FC Rot-Weiß Erfurt und der FC An der Fahne Höhe hatten zuvor eine Beschwerde über diese Entscheidung eingereicht.

Der Sportgerichtsvorsitzende sagte zur Begründung: "Im Gegensatz zur letzten Saison gibt es keine Rechtsgrundlage für den Vorstandsbeschluss, weil in § 13 der Spielordnung nur für das Spieljahr 19/20 eine solche Rechtsgrundlage gegeben ist. Für das Sportgericht liegt ferner ein Verstoß des Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Fair Play vor. Eine ausführliche Begründung erfolgt im schriftlichen Urteil." RW Erfurt und der FC An der Fahner Höhe nahmen das Urteil an. Eine Einschätzung des TFV über das Urteil erfolgt am Mittwochmorgen.