Fußball | TFV-Pokal Endspiel um Thüringenpokal steigt wieder einmal in Gera

Halbfinale

Das Finale im Thüringenpokal zwischen Jena und Meuselwitz wird in diesem Jahr in Gera ausgetragen. Es ist das erste Endspiel in der Wismut-Stadt seit 14 Jahren.