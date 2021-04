Der Fußball-Pokalsieger in Thüringen wird in dieser Saison zwischen den beiden Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz ermittelt. Das entschied der Vorstand des Thüringer Fußballverbandes (TFV) am Montag in einer Videokonferenz. Die Begegnung soll demnach im Rahmen des deutschlandweiten "Pokaltags der Amateure" am 29. Mai stattfinden.

Restliche Teilnehmer erhalten Entschädigung

Diese Variante wird von einer klaren Mehrheit der 32 Vereine, die sich noch im Wettbewerb befanden, gestützt. Sollte das Finale aufgrund von Corona-Maßnahmen nicht stattfinden können, soll der Sieger und damit künftige Teilnehmer am DFB-Pokal ausgelost werden. Die übrigen 30 Klubs, die in der 3. Hauptrunde des Thüringenpokals standen, sollen mit 2.000 Euro entschädigt werden. Das gab der Verband am Montag bekannt. Nur der FCC und der ZFC als Profivereine dürfen aufgrund der Verfügungslage in Thüringen derzeit trainieren.

Punktspielsaison abgebrochen

Desweiteren beschloss das TFV-Präsidium am Montag, dass die Punktspielsaison im Thüringer Fußball-Verband abgebrochen, annulliert und nicht gewertet wird. Startplätze in den bisherigen Ligen bleiben für die Vereine bestehen. Sollte in der NOFV-Oberliga ein Aufstiegsplatz für eine Thüringer Mannschaft bereit stehen, wird dieser über eine Qualifikationsrunde ermittelt. Die BSG Wismut Gera, der SV 09 Arnstadt, FSV 1996 Preußen Bad Langensalza und der FSV Schleiz haben die Zulassung für die NOFV-Oberliga beantragt. Unter ihnen soll bis zum 25. Mai ein Modus festgelegt werden. Kann ein Aufsteiger nicht bis zum 21. Juni ermittelt werden, wird dem Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) keine Mannschaft aus Thüringen gemeldet.