Riesiges Starterfeld in Thüringen

Der Präsident des Thüringer Fußball-Verbandes, Udo Penßler-Beyer, muss ein dickes Problem lösen: Im Landespokal machen sich noch 32 Mannschaften Hoffnungen auf den Pott und die damit verbundene Teilnahme am DFB-Pokal. Doch bis zum 29. Mai – dem Finaltag der Amateure – noch vier Runden spielen zu lassen, um die Finalteilnehmer zu ermitteln, ist schlichtweg illusorisch. "Beim Verband haben wir gestern nach der Entscheidung über den Regionalliga-Abbruch telefoniert. Es bleibt das Ziel, den Pokal irgendwie zu einem sportlichen Ende zu bringen." Wie man dahin kommen will, konnte Penßler-Beyer auch nicht sagen. "Es gibt einige Szenarien, wir müssen da erst mit allen teilnehmenden Vereinen am Wochenende sprechen. Ziel ist aber, dass Thüringen einen Vertreter für den DFB-Pokal stellt." Dass die Runde komplett ausgespielt wird, ist wohl ausgeschlossen. Immerhin stünden für die möglichen Finalteilnehmer noch fünf Partien aus. Eine Möglichkeit von vielen schlechten wäre, die beiden am höchsten spielenden Teams aus Jena und Meuselwitz in einem Ausscheidungsspiel den Pokalteilnehmer ermitteln. Bildrechte: imago images/Karina Hessland

Sachsen setzt auf Entgegenkommen aller Beteiligten

In Sachsen sind noch 17 Vereine im Landespokal vertreten. "Am 9. März waren sich alle Vereine einig, dass wir eine sportliche Entscheidung herbeiführen wollen. Damals war die Situation aber auch anders, wir hatten eine Inzidenz unter 100“, sagte Volkmar Beier, der Vorsitzende des Spielausschusses beim Sächsischen Fußballverband. Am kommenden Montag (29.03.) wird es eine neue Zusammenkunft der Vereine geben. "Die Situation hat sich verschärft. Wir versuchen mit den Vereinen eine Lösung zu finden. Das wird nur gehen, wenn es ein Entgegenkommen aller Beteiligten gibt."

Spielen Regionalligisten und Drittligisten den Sieger aus?

Das große Problem in Sachsen: Sieben Teams stehen momentan im Saft, durch Spielbetrieb in der 3. Liga oder die Regionalligisten, durch Mannschaftstraining und Testspiele. Die anderen zehn konnten in den letzten knapp fünf Monaten nicht einmal trainieren und dürfen das auch bis mindestens Mitte April nicht. Eins steht auch hier über allem. Zum Finaltag der Amateure sollen zwei sächsische Mannschaften den Landespokalsieg ausspielen.



Für Daniel Berlinski, Trainer des Chemnitzer FC, wäre eine Möglichkeit: "Ich habe gehört, dass nur die Regionalligisten und Drittligisten teilnehmen sollen, die anderen Vereine dafür entschädigt werden sollen. Entschieden ist aber noch nichts." Bildrechte: imago images/Picture Point

Sachsen-Anhalt will Startplatz nicht weggeben

Auch beim Landesverband in Sachsen-Anhalt ist man sich einig, dass unbedingt der Startplatz für den DFB-Pokal nicht in Gefahr gebracht werden soll. "Wir wollen diesen Startplatz haben und deshalb auch am Finaltag der Amateure teilnehmen", sagte Geschäftsführer Frank Pohl. Der Fußballverband hat bereits einige Vorschläge auf dem Tisch, die nun in den kommenden Tagen mit den Vereinen besprochen werden sollen. Auch hier ist klar: Vier bis fünf Runden bis Ende Mai auszuspielen, ist absolut illusorisch. Eine Einigung muss her, bei der es natürlich viele Enttäuschte geben wird. Ein mögliches Modell: Der 1. FC Magdeburg und der Hallesche FC spielen den Pokal aus, die Antrittsprämie für den DFB-Pokal könnte dann unter allen Mannschaften aufgeteilt werden. Vergangenes Jahr hatte der 1. FC Magdeburg kampflos den Startplatz erhalten. Bildrechte: FSA/MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK