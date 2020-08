Daraufhin haben sich der TFV und beide Vereine aus Gründen des Fairplay dazu entschieden, das Spiel ohne Fans stattfinden zu lassen. "Eine Austragung des Pokalfinales ausschließlich mit Jenaer Zuschauern würde nicht dem Fairplay-Gedanken entsprechen. Der TFV bedauert sehr, dass das Köstritzer Pokalfinale, wie in einigen anderen Landesverbänden auch, nun ohne Zuschauer stattfinden wird“, heißt es in einer Erklärung des Verbandes.

Der Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena, Chris Förster, bedauerte, dass es nun ein Geisterspiel geben wird, fügte aber an: "So traurig dies für uns ist, so falsch hätte es sich auch angefühlt, als höherklassiger Verein, der zudem noch im eigenen Stadion spielt, gegen den unterklassigen Gegner, ohne die Unterstützung eigener Fans zu spielen."