Sportlich steigt seine Mannschaft, die die Generalprobe am Wochenende beim Oberliga-Start mit 0:2 in Neugersdorf in den Sand gesetzt hatte, als klarer Außenseiter in den Ring. "Aber Druck hat nur Jena", weiß Hergert. Für Carl Zeiss wäre eine Niederlage nicht nur eine Blamage, sie würde einen finanziellen Verlust bedeuten. In der ersten DFB-Pokalrunde heißt der Gegner Werder Bremen. Der Geldsegen ist stattlich.

Carl Zeiss Jena machte das Finale mit einem Sieg gegen Martinroda klar. Bildrechte: imago images/Bild13