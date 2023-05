Am 3. Juni steht er wieder an, der Finaltag der Amateure. Gesucht werden die Landespokalsieger. Am Freitag (05.05.2023) wurden die genauen Anstoßzeiten festgelegt. Thüringen und Sachsen-Anhalt müssen demnach bereits 12:15 Uhr ran, in Sachsen wird 16:15 Uhr angepfiffen. Die insgesamt 21 Endspiele werden in einer großen Live-Konferenz im Ersten übertragen. Den Siegern winkt ein sechststelliger Betrag und die Teilnahme am DFB-Pokal. "Ich freue mich sehr, dass wie schon im Vorjahr alle 21 Landesverbände mit ihren Endspielen am Finaltag dabei sind. Das ist ein starkes Zeichen", erklärte DFB-Vize Peter Frymuth.

Finalort in Thüringen offen - Entscheidung am 9. Mai

Endspiel in Sachsen-Anhalt in Halberstadt

So kompliziert ist die Sache in Sachsen-Anhalt nicht. Oberligist FC Einheit Wernigerode hat bereits das Endspiel erreicht, dank eines Last-Minute-Sieges gegen Regionalligist Germania Halberstadt. Gegen wen es dann geht, steht noch nicht fest. Erst muss das zweite Semifinale zwischen SV Westerhausen und dem Halleschen FC (17. Mai, 18 Uhr) ausgespielt werden. Doch wo gespielt wird, ist schon klar. Der Vorstand des Verbandes hatte sich auf Halberstadt als Endspielort festgelegt. Und ist auch mit der Anstoßzeit von 12:15 Uhr zufrieden. Halberstadt richtet das Finale im Sachsen-Anhalt-Pokal aus. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Sachsen freut sich über späte Anstoßzeit

Auch in Sachsen steht ein Endspielteilnehmer mit Titelverteidiger Chemnitzer FC bereits fest. Die Himmelblauen mühten sich beim FC Oberlausitz zu einem 1:0 nach Verlängerung. Kommende Woche wird im Duell zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem FSV Zwickau (9. Mai, 19 Uhr) der zweite Finalist ausgespielt. Siegt Lok, haben die Leipziger im Finale auch Heimrecht. Gewinnt Zwickau, steigt das Endspiel in Chemnitz. Angepfiffen wird die Partie in jedem Fall 16:15 Uhr. Zur Freude von Präsident Hermann Winkler, der diesmal auch keine Minute verpassen und den Pokal überreichen will: "In den letzten Jahren hatten unsere Endspiele die höchsten Zuschauerzahlen aller Landesverbände. Das zeigt, wie attraktiv der Wettbewerb ist. Deshalb sind wir natürlich auch sehr zufrieden mit der Anstoßzeit, die einfach ganz fußballtypisch ist." NOFV-Präsident Hermann Winkler freut sich über fußballtypische Anstoßzeit. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports