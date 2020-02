"Diese Entscheidung des Verbandes ist ein bundesweites Novum, das wir nicht fair finden. Nach unserer Auffassung steht in den Statuten eindeutig, dass Mannschaften, die verloren haben, eben auch aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind", begründete FSV-Präsident Andreas Hergert im Gespräch mit dem MDR den Schritt der Martinrodaer.



Nachdem der FC Rot-Weiß Erfurt jüngst den Spielbetrieb seiner Regionalligamannschaft eingestellt hatte, vergab der TFV-Spielausschluss den dadurch frei gewordenen Halbfinal-Platz an Ehrenhain. Der Verbandsligist war im vergangenen November im Viertelfinale noch deutlich mit 1:4 an Erfurt gescheitert. Martinroda zog mit einem 1:0-Auswärtssieg in Ohratal in die Runde der letzten Vier ein. Die Auslosung am letzten Wochenende ergab dann die Duelle Ehrenhain gegen Martinroda und Wacker Nordhausen gegen Carl Zeiss Jena.