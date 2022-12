"Mein Trainerteam und ich blicken optimistisch auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Wir als Mannschaft können viel mehr erreichen, als wir in Katar gezeigt haben", wird Flick in einer DFB-Mitteilung nach den Gesprächen am Mittwoch (07.12.2022) im Kempinski Hotel Gravenbruch in Neu-Isenburg zitiert. Flick hat noch einen Vertrag bis zur Heim-EM 2024.