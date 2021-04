Bis zum 13. April haben diese nun Zeit, ihre Meinung dazu kund zu tun, damit der SFV den Vorschlag auf der nächsten Präsidiumssitzung am 17. April absegnen kann. Oder auch nicht. Denn nur wenn sich alle Vertreter einverstanden erklären, kann der veränderte Modus angewandt werden. "Wir brauchen 100-prozentige Zustimmung. Wir können nur vom Modus abweichen, wenn alle Vereine zustimmen. Uns ist bewusst, dass im alten Modus der Wettbewerb nicht zu beenden ist. Wir können nicht bis Juni warten und dann dort den Wettbewerb an vier Wochenenden durchpeitschen", erklärte Beier.

Wenn alle Vereine dem Vorhaben zustimmen, könnte am 1./2. Mai das Viertelfinale ausgetragen werden. Im weiten Verlauf des Mais würden dann die zwei Halbfinals stattfinden, um pünktlich am 29. Mai beim "Finaltag der Amateure" den Sieger auszuspielen. An diesem Termin sollen alle Verbände ihr Endspiel austragen. Wer nicht dabei ist, muss auch auf Prämien verzichten, die an diesem Tag ausgeschüttet werden. Dieses Geld würde letztlich allen Vereinen zu Gute kommen.