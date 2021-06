Der 1. FC Magdeburg hat knapp dreieinhalb Wochen nach seinem Sieg über den Halleschen FC nun Gewissheit über seine Teilnahme am DFB-Pokal. Die Blau-Weißen hatten in einem vom Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) angesetzten Qualifikationsspiel den HFC mit 3:2 bezwungen und sich so die Teilnahme am nationalen Pokal gesichert. Allerdings gab es dabei ein Problem: Der SV Graf Zeppelin Abtsdorf hatte schon vor der Partie zwischen den Drittligisten Einwände gegen die Entscheidungen des Verbandes und gegen diese geklagt - das Verbandsgericht gab dem Siebtligisten Recht und kippte die Beschlüsse. Die FSA-Spitze hielt ihr Vorgehen für rechtens und ließ das Spiel zwischen FCM und HFC trotzdem durchführen - ohne zu wissen, welchen sportlichen Wert das Duell haben wird.