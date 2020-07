Der Fußball-Verband Sachsen-Anhalt (FSA) bricht die Pokal-Saison 2019/20 ab und nimmt nicht am Finaltag der Amateure am 22. August teil. In der ersten Runde um den DFB-Pokal der nächsten Saison ist damit Drittligist 1. FC Magdeburg dabei. Das gab der Verband am Donnerstag nach einem Präsidiumsbeschluss vom Donnerstag bekannt.