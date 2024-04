Am 08. Mai kommt es in Halle zum Derby. Der große HFC, Vorjahressieger im FSA-Pokal, muss ins Stadion am Zoo. Dort wartet der VfL Halle 96, der zwei Klassen tiefer spielt als sein Ortsrivale aus der 3. Liga. Verbandsligist SSC Weißenfels empfängt derweil den VfB Germania Halberstadt aus der Oberliga. Sicher ist der Austragungsort noch nicht - das Thema Flutlicht könnte beim Sechstligisten zu einem Problem werden.