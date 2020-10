Titelverteidiger 1. FC Magdeburg muss in der 3. Runde des FSA-Pokals bei Oberligist Lok Stendal antreten. Das ergab die Auslosung am Montag in Magdeburg durch SES-Boxing-Geschäftsführer Ulf Steinforth. Zudem empfängt im Bereich Süd Alemania Riestedt den Drittligisten Hallescher FC. Regionalvertreter Germania Halberstadt ist beim Kreispokalsieger FSV Havelberg gefordert.