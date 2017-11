Auch nach dem Wechsel blieb es ein Krampf für den klaren Favoriten. Immer wieder kamen der letzte Pass oder die Eingabe zu ungenau. Die Erlösung dann in der 70. Minute. Nachdem Pierre Kleineheismann den MSV-Schlussmann überflankte köpfte Ludwig den Ball ins leere Tor zum 0:1. Damit war der Widerstand des Außenseiters gebrochen. Tobias Schilk machte mit einem sehenswerten Fallrückzieher aus elf Metern in der 81. Minute den Deckel drauf. Tobias Müller stellte mit einer Direktabnahme ins kurze Eck in der 88. Minute den Entstand her. Erik Zenga verschoss in der Schlussminute sogar noch einen Elfmeter, traf nur den rechten Pfosten.

Trainer Rico Schmitt (Hallescher FC) Bildrechte: IMAGO