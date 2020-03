"Da sind wir an die Entscheidungen des DFB gebunden. Bleibt es beim 23. Mai, müssten wir die Halbfinals entsprechend eintakten", so Hering. In der Runde der letzten Vier stehen sich Germania Halberstadt und der 1. FC Magdeburg sowie Eintracht Lüttchendorf und der Haldenslebener SC gegenüber.

Die Begegnung in Halberstadt war ursprünglich für den 1. April, die in Lüttchendorf für den 29. März geplant worden. Wegen der Corona-Pandemie hat der Verband noch keine neuen Termine festgelegt. Bis zum 19. April ist Fußball per offizieller Verfügung untersagt. Am Mittwoch tagt der DFB in einer Videokonferenz.