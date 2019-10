Der Haldensleber SC ist in das Halbfinale des FSA-Pokals eingezogen. Der Verbandsligist setzte sich am Reformationstag vor eigenem Publikum gegen Oberligist 1. FC Merseburg mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer markierte Domenik Siegmund in der 55. Minute. Der HSC knüpft damit an die erfolgreiche Pokalsaison 2011/12 an. Damals schaffte es Haldensleben sogar bis ins Finale, in dem allerdings der Hallesche FC triumphierte.