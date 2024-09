Eine Woche nach dem am Ende enttäuschenden 2:2 gegen den FC Eilenburg steht für den Halleschen FC am Freitagabend (06. September) das Zweitrundenspiel im FSA-Pokal an. Das Team von Trainer Mark Zimmermann tritt bei Landesligist SV Eintracht Lüttchendorf an. Es ist eine Premiere für den HFC, noch nie stand man sich im Landespokal bisher gegenüber. Aus organisatorischen Gründen wird die Partie in Sangerhausen ausgetragen.