Der FCM hat einen tollen Saisonstart hingelegt. Der letztjährige Abstiegskandidat ist auf Aufstiegskurs. Zuletzt gab es im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund II einen Sieg. Und das trotz einer längeren Verletztenliste, die sich nun sogar noch erweitert haben soll. Im Landkreis Stendal war der FCM in den vergangen Jahren häufiger zu Gast, so beim Kreveser SV, der SSV Harsewinkel Warnau, bei Medizin Uchtspringe und bei Saxonia Tangermünde. Vor dem Aufeinandertreffen in der 3. Liga mit Torsten Ziegners Kickers Würzburg am Samstag (14:00 Uhr live im MDR) will sich die Titz-Elf in der Altmark nicht überraschen lassen.