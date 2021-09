das Landespokalspiel zwischen Lok Stendal und dem 1. FC Magdeburg können wir heute leider nicht wie geplant zeigen. Massive technische Probleme verhindern einen Livestream. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung dieser Havarie, können aber bislang nicht absehen, wann die Störung behoben ist. Wir sind selbst sehr unglücklich über diesen Umstand und bitten um Euer Verständnis. Wir werden das Spiel im Nachgang schnellstmöglich on demand zur Verfügung stellen. Außerdem werdet ihr in unserem Liveticker für dieses Spiel auf dem Laufenden gehalten.