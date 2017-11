An der Seitenlinie Dirk Heyne, der Kapitän Mario Kallnik und in der Liga Niederlagen gegen Rot-Weiß Erfurt II und Borea Dresden – es waren andere Zeiten, als der 1. FC Magdeburg zuletzt im FSA-Pokal nach Naumburg reisen musste. Am 11. November 2005 siegte der damalige Oberligist aus der Landeshauptstadt 7:1 gegen den Vorgängerverein Naumburger SV, der seinerzeit immerhin den Halleschen FC in der Runde zuvor aus dem Pokal geworfen hatte. Ein ähnliches Ergebnis dürfte auch auf den Tag genau zwölf Jahre später zu erwarten sein, denn der FCM ist inzwischen ein gestandener Drittligist, während der SC Naumburg – im Sommer aus der Fusion von Naumburger BC und Naumburger SV entstanden – gerade erst wieder in die siebtklassige Landesliga zurückgekehrt ist.