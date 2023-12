Wie bereits in den vergangenen Jahren streckt sich das Achtelfinale der Königsklasse über zahlreiche Wochen. Die Hinspiele finden am 13./14. sowie 20./21. Februar statt, die Rückspiele steigen am 5./6 sowie 12./13. März. Pro Spieltag stehen jeweils zwei Achtelfinals auf dem Plan. RasenBallsport ist in den Duellen gegen Real Madrid zuerst zuhause gefordert.