WM-Fehlstart für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Das Team von Bundestrainer Hansi Flick unterlag Japan in Ar-Rayyan mit 1:2 ( 1:0 ) und steht damit wie schon 2018 vor dem Aus in der Vorrunde. Ilkay Gündogan (33., Foulelfmeter) erzielte im Khalifa-International-Stadion das Tor der DFB-Auswahl. Die Bundesligaprofis Ritsu Doan (75.) und Takuma Asano (83.) trafen für den viermaligen Asienmeister. Am Sonntag steht der viermalige Weltmeister im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien gewaltig unter Druck.