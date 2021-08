Kurze Anreise für RB Leipzig in der zweiten Runde des DFB-Pokals für RB Leipzig: Das Team von Trainer Jesse Marsch gastiert bei Regionalligist SV Babelsberg. Das ergab die Auslosung am Sonntag (29.08.2021). Babelsbergs Trainer Jörg Buder freute sich über das "Hammerlos": "Wir haben ja einen ehemaligen Spieler bei uns. Sollten wir in die Verlängerung kommen, ist es eine große Geschichte. Wir hauen alles rein, was wir haben." Der ehemalige RB-Stürmer ist Daniel Frahn, der aktuell wieder in Babelsberg die Fußballschuhe schnürt. Fünf Jahre war Frahn bei RB Leipzig und feierte mit dem Verein zwei Aufstiege bis in die 2. Bundesliga.