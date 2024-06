Losfee Nils Petersen hat dem FC Carl Zeiss Jena den schwerstmöglichen Gegner gezogen. In der 1. Runde des DFB-Pokals empfängt der Regionalligist Bayer Leverkusen. Die erste Runde findet vom 16. bis 19. August statt. Wegen des Supercups zwischen Leverkusen und dem VfB Stuttgart am 17. August wird die Begegnung aber erst am 27./28. August ausgetragen.