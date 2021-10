"Wir freuen uns über das Heimspiel und auf unseren Gegner Hansa Rostock. Sie haben in den ersten beiden Runden gezeigt, dass sie wissen wie Pokalfight geht. Unser Ziel ist es, diese Aufgabe zu lösen und in das Viertelfinale einzuziehen", lautete die erste Reaktion von RB-Coach Jesse Marsch.

Beide Teams sind bisher erst in einer Saison aufeinandergetroffen. In der Drittliga-Spielzeit 2013/14 war jeweils das Auswärtsteam erfolgreich. Hansa setzte sich in Leipzig mit 2:1 durch, RB gewann im Ostseestadion mit 1:0.