RB Leipzig spielt sein DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch, 5. April, ab 20.45 Uhr. Das geht aus den am Mittwoch (22.02.2023) vom Deutschen Fußball-Bund festgelegten genauen Anstoßzeiten für die Pokalrunde der besten acht hervor.

Das Bundesliga-Knaller-Duell war am vergangenen Sonntag (19.02.2023) ausgelost worden. Zuvor treffen sich RB Leipzig und Dortmund bereits am 3. März in der Bundesliga zum Topspiel des 23. Spieltags. Im ersten Saisonduell beider Klubs gewann RB im September mit 3:0 gegen die Schwarz-Gelben.