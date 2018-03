Olympique Marseille heißt der Gegner von RB Leipzig im Viertelfinale der Europa League. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon. Damit dürfte auf die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl eine weitere große Herausforderung kommen. Der neunfache französische Fußballmeister befindet sich derzeit auf Tabellenplatz drei der Ligue 1 und verfügt über jede Menge Erfahrung im internationalen Wettbewerb. In ihrem Achtelfinale bezwang die Mannschaft von Rudi Garcia Athletic Bilbao.

RB-Coach Ralph Hasenhüttl sprach kurz nach der Auslosung von einem "sehr starken Gegner", gegen den er lieber zuerst auswärts spielen würde. Dieser Wunsch wird ihm aber nicht erfüllt werden. RB empfängt die Franzosen am 5. April in der Leipziger Red Bull Arena. Eine Woche später geht es dann zum Rückspiel nach Marseille. Das Endspiel des Wettbewerbes, dass die Messestädter gerne erreichen wollen findet am 16. Mai im französischen Lyon statt.