Einen Stürmer gibt es bei den Spaniern, der RB Leipzig gern zeigen will, dass er zu Unrecht im Sommer aussortiert wurde. Alexander Sörloth, den die Leipziger erst mit viel Vorschusslorbeeren geholt und dann wieder abgeschoben hatten, spielt mittlerweile in San Sebastian. Aktuell bringt er es auf vier Tore, zwei davon in der Europa League. Zuletzt machte Sörloth im Spiel gegen Eindhoven einen Treffer.

Die Spanier hatten sich in der Vorrundengruppe B als Zweiter für die Zwischenrunde qualifiziert, hinter dem AS Monaco. Der Fünfter der letzten Ligasaison ließ immerhin Teams wie den PSV Eindhoven und Sturm Graz hinter sich. Am letzten Spieltag setzte sich San Sebastian gegen den niederländischen Klub mit 3:0 durch und sicherte so Rang zwei. Das Team wird von Imanol Alguacil trainiert, der seit nunmehr drei Jahren im Amt ist. In der spanischen Meisterschaft rangiert San Sebastian derzeit auf dem fünften Platz.