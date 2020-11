Diego Maradona ist tot. Das bestätigte ein Sprecher des argentinischen Fußballverbandes. Argentinien rief nach dem Tod seines Fußball-Idols eine dreitägige Staatstrauer aus. Maradona galt in den 80er Jahren als der größte Fußballer der Welt. Der Supertechniker hatte großen Anteil am Titelgewinn der argentinischen Nationalmannschaft bei der WM 1986 in Mexiko.

Maradona war am 30. Oktober 60 geworden. Seine Krankenakte war lang: Er erlitt mindestens zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und ließ sich wegen Übergewichts einen Magen-Bypass legen. Zudem war Maradona mehrfach wegen seiner Drogensucht in Behandlung.

Unvergessen ist auch ein Auftritt in der DDR: 1988 gab sich der große Meister in Leipzig die Ehre. Im Europacup bekam es der 1. FC Lok Leipzig mit dem SSC Neapel und Maradona zu tun. Am Ende schaffte Lok ein 1:1. Das Rückspiel ging 0:2 verloren. Neapel holte später den Cup-Sieg. Fünf Jahre zuvor begeisterte Maradona mit dem FC Barcelona in Magdeburg. Beim 5:1-Sieg erzielte der Zauberer am Ball gleich drei Treffer, es gab stehende Ovationen von den mehr als 25.000 Zuschauern im Ernst-Grube-Stadion. Am 25. November 2020 starb Maradona an den Folgen eines Herzinfarktes