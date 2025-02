Der Knoten von Giovanna Hoffmann ist nun auch im Nationalteam geplatzt. Beim 4:1 der DFB-Frauen von Dienstagabend (25.02.2025) in der Nations League erzielte die Nationalspielerin von RB Leipzig ihr erstes Tor im Trikot mit dem Adler.

In ihrem dritten Länderspiel nutzte Einwechslerin Hoffmann (60.) vor 14.394 Zuschauern in Nürnberg in der 70. Minute eine Vorlage von Linda Dallmann und traf mühelos zum zwischenzeitlichen 3:1. Die anderen Tore zum 4:1 nach frühem Rückstand (3.) erzielten Laura Freigang (39.), Linda Dallmann (55.) und Vivien Endemann (82.).