Der 1. FC Lokomotive Leipzig wiederum muss erneut in die Landeshauptstadt reisen. Nach dem mühsamen 1:0-Erfolg über Sachsenligist Dresden-Laubegast wartet nun Traditionsverein Dresdner SC aus der Landesklasse auf die Blau-Gelben. Ligakonkurrent VfB Auerbach um Torjäger Marc-Philipp Zimmermann duelliert sich mit Favoritenschreck SG Weißig. Der Kreisoberligist bezwang jüngst in letzter Minute dank eines Traumfreistoßes in den linken Giebel den Chemnitzer Finalkontrahenten FC Eilenburg mit 3:2. Die Partien sollen in fünf Wochen am Buß- und Bettag (Mittwoch, 18. November) stattfinden. Einen neuen Termin für die abgesagte Drittrundenpartie des coronavirusgeplagten Bischofswerdaer FV beim Radefelder SV gibt es noch nicht.

Sieger Radefeld/Bischofswerda vs. SV Einheit Kamenz



FSV Budissa Bautzen vs. VFC Plauen



FC International Leipzig vs. SG Dynamo Dresden



Dresdner SC vs. 1898 vs. 1. FC Lokomotive Leipzig



BSC Freiberg vs. FSV Krostitz



FV Eintracht Niesky vs. Chemnitzer FC



BSG Chemie Leipzig vs. FSV Zwickau



SG Weißig vs. VfB Auerbach