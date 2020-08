In der nächsten Saison tritt der 30 Jahre junge Trainer mit dem FSV in der NOFV-Oberliga Süd an. Nach den turbulenten letzten Jahren gehe es nun darum, "die alte Zeit abzuschließen." Aus diesem Grund haben sich die Thüringer dazu entschieden, vom Profi- in den Amateurbereich zurückzukehren. Viele Spieler haben den Verein verlassen, so Seeland: "Wir haben den Kern neu aufgebaut und wollen uns in der Oberliga etablieren. Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Alles andere wäre im Moment utopisch." Langfristig soll es dann aber wieder eine Etage höher gehen. "Ein Verein wie Wacker Nordhausen gehört in die Regionalliga", unterstrich der FSV-Coach.