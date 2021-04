2020 wurde der 1. FC Magdeburg kampflos Pokalsieger in Sachsen-Anhalt, in diesem Jahr erhält der Drittligist den Freifahrtschein ins Endspiel, ohne eine einzige Partie absolviert zu haben. Dort soll der FCM gegen den Halleschen FC den Teilnehmer im DFB-Pokal ausspielen. So entschieden es das Präsidium des Landesfußballverbandes (FSA) und die Mehrheit der noch im Wettbewerb befindlichen Vereine.