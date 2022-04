Die Generalprobe vor der Partie in Leipzig hat Atalanta im eigenen Stadion verpatzt. Dabei hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz, blieben vorn aber ungefährlich. Nach dem Wechsel köpfte Marten de Roon zum 1:2-Anschluss ein (58.), was die Partie nun attraktiver machte. Bergamo vergab in der Folge mehrere Chancen zum 2:2 – und kassierte in der 81. Minute per Konter den K.o.-Schlag.