So musste Bayer drei Auftritte absagen, eines wegen des Starkregens in Nordrhein-Westfalen, dann zwei gegen Dynamo Moskau und Celta Vigo teils wegen Corona-Fällen bei den Gegnern. Das Resultat des Durcheinanders: Es gab nur vier Testläufe, darunter einen Sieg, der wiederum ein nicht besonders überzeugendes 3:1 gegen Viertligist Oberhausen eine Woche vorm Pokalstart darstellte. Unter der Woche verlor Bayer sogar in zweimal 30 Minuten bei Drittligist Viktoria Köln 0:1.

Zu allem Übel drückt auch personell der Schuh. Nicht nur der Verkauf von Leon Bailey vor zwei Tagen für 32 Millionen Euro an Aston Villa schwächt die Gäste. Sicher fehlen werden zudem die Innenverteidiger Edmond Tapsoba (Syndesmoseriss) und der im Pokal noch Rot-gesperrte Jonathan Tah sowie Timothy Fosu-Mensah (Kreuzbandriss) und Angreifer Paulinho (Olympia-Teilnahme mit Brasilien). Auch Star-Mittelstürmer Lucas Alario, der diese Woche für zwei Jahre bis 2024 verlängerte, zog sich quasi direkt nach der Unterschrift einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zu.

Angesichts der Umstände darf Lok trotz der nach wie vor individuellen Klassenunterschiede schon die Hoffnung haben, dass das Bundesliga-Topteam noch nicht bereit für Pflichtspiele ist. Letzte Spielzeit scheiterte Leverkusen bei Rot-Weiß Essen nämlich ebenfalls gegen ein Regionalligisten und unterlag dabei nach Führung in der Verlängerung noch 1:2.



Leipzigs Trainer Almedin Civa glaubt: "Der ein oder andere Profi war dabei, der das vielleicht im Kopf haben kann, wenn es nicht läuft. Allerdings ist mit Gerardo Seoane eben ein neuer Trainer da. Ihn interessiert nicht, was letzte Saison in Essen war." Der Einfluss des neuen Manns an der Seitenlinie ist also gegebenenfalls sogar mental nicht unwichtig.